Managers transactions Nachrichtenquelle: globenewswire | 20.08.2021, 12:19 | 31 | 0 | 0 20.08.2021, 12:19 | Company announcement no. 20 Spar Nord Bank A/S hereby reports on transactions in Spar Nord Bank A/S shares carried out by persons who have a duty of disclosure, in compliance with Article 19 of the Market Abuse Regulation.

For further details, please be referred to the attached templates for notification. Attachment No. 20 Managers transactions



