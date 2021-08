FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag im frühen Handel etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 177,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,50 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die im Juli in Deutschland auf den höchsten Stand seit 46 Jahren gestiegenen Erzeugerpreise bewegten den Markt nicht. Schließlich gehen die Finanzmärkte davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit fortsetzen wird. Vor dem Wochenende stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Insgesamt bleibt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten nervös, was die Kurse der als sicher eingeschätzten Bundesanleihen stützen sollte. Analysten der Dekabank verwiesen auf die Wachstumssorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante in Asien und mögliche negative Auswirkungen auf globale Lieferketten./jsl/jkr/jha/