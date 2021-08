REWE Group-Online-Geschäftsbericht 2019 gewinnt Red Dot Award 2021 / Hohe Designqualität überzeugte internationale Experten-Jury

Köln (ots) - Der REWE Group-Online-Geschäftsbericht 2019 mit dem Titel "Näher

dran - trotz Abstand" wurde beim Red Dot Award: Brands & Communication Design

2021 mit einem Red Dot für seine hohe Designqualität ausgezeichnet. Der

Geschäftsbericht hat die Red Dot Jury mit der hohen gestalterischen Qualität

seiner Arbeit überzeugt. Damit darf sich die REWE Group zum dritten Mal für ihre

Geschäftsberichtswebsite zu den Siegern des weltweit größten Designwettbewerbs

zählen. Bereits 2017 und 2020 wurde der Geschäftsbericht der REWE Group mit

einem Red Dot ausgezeichnet.



Zuvor hatten 24 internationalen Juroren die Einreichungen aus aller Welt

evaluiert und fachgerecht, individuell und umfassend geprüft. Lediglich die

Projekte, die die Fachleute mit ihrer hohen Designqualität und kreativen

Leistung überzeugt haben, erhielten eine hohe Auszeichnung.





"Wir freuen uns sehr, diesen bedeutenden und international anerkannten Preisbereits zum dritten Mal gewonnen zu haben. Unser interaktiverOnline-Geschäftsbericht stellt nicht nur die wirtschaftlichen Kennzahlen unseresUnternehmens dar. Vielmehr laden wir den User auf eine Reise durch dievielfältige Welt des Handels und der Touristik ein, die verdeutlicht, wie engunsere Geschäftsbereiche - auch in Zeiten des Abstands - verbunden sind mit demLeben der Menschen in Deutschland und unseren europäischen Auslandsmärkten.",sagt anlässlich der Bekanntgabe der Gewinner Martin Brüning, Leiter der REWEGroup-Unternehmenskommunikation.Der REWE Group Geschäftsbericht 2019 mit dem Titel "Näher dran - trotz Abstand"enthält u.a. Animationen, die ein Gefühl von Dreidimensionalität vermitteln undden Titel des Berichts unterstreichen. Die Videobeiträge des ausschließlichdigitalen Geschäftsberichts liefern zusätzliche Informationen. DenGeschäftsbericht 2019, der in Zusammenarbeit mit der Kölner Designagentur KD1umgesetzt wurde, erreichen Sie unterhttps://www.rewe-group-geschaeftsbericht.de/2019/start/index.html .Der AwardDer Red Dot Award ist einer der größten Designwettbewerbe der Welt. Um dieVielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich derRed Dot Design Award in die drei Disziplinen Red Dot Award: Product Design, RedDot Award: Brands & Communication Design und Red Dot Award: Design Concept. Mitrund 20.000 Einreichungen ist der Red Dot Award einer der größtenDesign-Wettbewerbe der Welt. Die begehrte Auszeichnung "Red Dot" ist dasinternational hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität.Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 21europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWECENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, dieDrogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen dieConvenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferserviceund Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten derUnternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehörenunter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter Dertour, JahnReisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS CoopTravel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise-und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooeesowie das Online-Reiseportal Prijsvrij VakantiesPressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/4998796OTS: REWE Group