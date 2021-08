Solide Geschäftslage, aber der Druck auf Institute wächst / Entwicklung der Volksbanken und Raiffeisenbanken unterstreicht den Wert regionaler Kreditinstitute

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern blicken auf einensoliden Geschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021. DieKreditvergabe legte weiter zu, teilte der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) amFreitag in München mit. Was die Ergebnislage für das laufende Geschäftsjahrangeht, zeigte sich GVB-Präsident Jürgen Gros allerdings zurückhaltend: "Diebayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken werden das Ergebnisniveau desVorjahres wohl nicht erreichen." Denn neben der guten Marktentwicklung gibt esauch zahlreiche Faktoren, die den Ausblick eintrüben. "Der politische undregulatorische Druck auf die Banken steigt, gleichzeitig wirkt dieNegativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin belastend aufdas Geschäft", betonte Gros."Den bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist es in den ersten sechsMonaten des Jahres gelungen, die Kreditvergabe im Vergleich zum Vorjahr weiterauszubauen", resümierte der GVB-Präsident. Insgesamt haben sie bis Ende Juni2021 Kredite in Höhe von 121,3 Milliarden Euro ausgereicht, nach 117,1Milliarden Euro Ende 2020 - ein Plus von 3,7 Prozent. Im Privatkundenbereichwuchsen die Kredite um 3,6 Prozent von 51,8 Milliarden Euro auf 53,5 MilliardenEuro. Bei den Firmenkunden lag die Steigerung bei 4,1 Prozent von 61,9Milliarden Euro auf 64,4 Milliarden Euro.Im ersten Halbjahr 2021 vergaben die bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken Förderkredite an Firmenkunden im Gesamtvolumen von knapp 2,5Milliarden Euro. 85 Prozent davon entfielen auf Angebote der KfW, 15 Prozent aufsolche der LfA. Corona-Förderkredite machten 281 Millionen Euro vomGesamtvolumen aus. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug das Gesamtvolumenan Förderkrediten von KfW und LfA rund 3 Milliarden Euro, wobei 1,4 MilliardenEuro davon Corona-Förderkredite betrafen.Immobilien stehen weiter hoch im KursDas Kreditwachstum ist vor allem auf die Steigerung bei Immobilienkreditenzurückzuführen. "Volksbanken und Raiffeisenbanken bleiben starkeImmobilienfinanzierer und helfen dabei, den Traum von den eigenen vier Wänden zuverwirklichen", betonte Gros. Die Kredite für den Wohnungsbau legten um 4,6Prozent zu und wuchsen von 66,1 Milliarden Euro auf 69,2 Milliarden Euro. AnPrivatpersonen vergaben die Banken 4,3 Prozent mehr an Immobilienkrediten. DasVolumen wuchs von 46,1 Milliarden Euro auf 48,1 Milliarden Euro. Die Immobilienkredite für Firmenkunden legten um 5,4 Prozent von 20,0 MilliardenEuro auf knapp über 21,1 Milliarden Euro zu."Immobilien bleiben ein sicherer Hafen für Geldanlage und Altersvorsorge", sagte