Hamburg (ots) -



- Pilotprojekt mit Hamburger Unternehmen DARVIS erfolgreich angelaufen

- Software wird im KI-Trainingsraum der Klinik weiterentwickelt

- Verbesserung der logistischen Prozesse in der Klinik erwartet - bei

gleichbleibend hoher Qualität der medizinischen Versorgung



Die Asklepios Klinik Nord stattet in einem weltweiten Pilotprojekt ihre

Sterilgutversorgung und Operationssäle mit Sensorik und künstlicher Intelligenz

(= KI) aus - für Transparenz auf dem Weg von der Sterilgutaufbereitung (=AEMP)

zum OP. Die KI erkennt einzelne OP-Güter wie Operationsbestecke oder ganze

bestückte Siebe und kann diese auf dem Weg durchs Haus lückenlos nachverfolgen.

So sorgt die KI in diesem Bereich für maximale Sicherheit für Patient:innen und

höchste Effizienz in den Klinikabläufen.







Spezial-Unternehmens DARVIS in einem eigenen Testraum in der Asklepios Klinik

Nord - Heidberg zunächst die 10.000 häufigsten OP-Instrumentarien zu erkennen

und zu differenzieren. Das System wird jeden Tag intelligenter und erkennt

inzwischen auch kleinste Unterschiede der Instrumentarien. Auch

Metall-auf-Metall, also, wenn Instrumente aus OP-Stahl in metallenen so

genannten "Sieben" liegen, kann die KI inzwischen bei jeglichen

Lichtverhältnissen erkennen und unterscheiden und diese auf Vollständigkeit

prüfen. Das System unterstützt ohne Ermüdungserscheinungen oder

Unkonzentriertheit die Mitarbeitenden bei der Bestückung der Siebe, hilft

mögliche Fehler zu eliminieren und zu garantieren, dass im OP genau die

Instrumente zur Verfügung stehen, die für einen Eingriff benötigt werden.



"Als größte Klinik der Asklepios Gruppe möchten wir auch unserem Anspruch beim

Einsatz und der Weiterentwicklung innovativer Technologien gerecht werden und

treiben daher insbesondere solche intelligenten Digitalisierungsthemen voran.

Davon profitieren nicht nur unsere Patientinnen und Patienten, sondern auch alle

anderen Kliniken im Konzern", sagt Dr. Ulrich Knopp, Geschäftsführender Direktor

der Asklepios Klinik Nord. "Das Pilotprojekt läuft vielversprechend. Im nächsten

Schritt statten wir die AEMP und die ersten OPs in der Klinik mit den Sensoren

aus, sodass das Projekt dann in den Klinikpraxisbetrieb übergehen kann.

Perspektivisch sollen alle 16 Operationssäle mit dieser KI-Technologie versorgt

werden", ergänzt der Chefarzt und Ärztliche Direktor der Klinik, Prof. Dr. Klaus

Herrlinger, der im engen Austausch mit den Entwicklern von DARVIS steht.

"Weltweit ist diese Art der OP-Güterversorgung mittels KI einmalig", sagt Jan

Schlüter, Mitgründer und COO von DARVIS. Seite 2 ► Seite 1 von 2



