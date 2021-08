Foto: finanzbusiness In Langenberg wird ein Kiosk zum Flut-Ersatzstandort der Sparkasse HRV Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 22 | 0 | 0 20.08.2021, 12:59 | Not macht erfinderisch - zumindest die Sparkasse Hilden Ratingen Velbert - sie setzt auf ortsnahe Lösungen für ihre geflutete Zweigstelle. Ein SB-Angebot in einem ehemaligen Kiosk und Beratung in angemieteten Räumen sind die Game-Changer, wie FinanzBusiness im Gespräch erfuhr.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer