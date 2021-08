Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ANALYSE/Baader Europe Lieferengpässe belasten Bilanzen der Autobauer nur leicht Die Produktionskürzungen in der Autoindustrie wegen Lieferengpässen dürften sich laut den Experten von Baader Europe nur in geringem Maße negativ auf die Geschäftszahlen zum zweiten Halbjahr auswirken. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Freitag …