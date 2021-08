DEAG entgeht Zinserhöhung für Anleihe – Eigenkapitalquote wohl wieder über 15%

Keine Anleihezinserhöhung in der nächsten Zinsperiode – die DEAG Deutsche Entertainment AG geht auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr 2021 davon aus, dass die Eigenkapitalquote in der Konzernbilanz zum 30. Juni 2021 voraussichtlich wieder über 15 % liegt. Somit wird folglich keine Erhöhung der Verzinsung der Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBF25) ab dem 1. November 2021 erfolgen. Die Anleihe wird weiterhin mit 6,00% p.a. verzinst.

DEAG-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte DEAG-Anleihe (WKN A2NBF2) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Laufzeit 31.10.2018 bis 31.10.2023) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.10.) ausgestattet. Das aufgestockte und vollends platzierte Anleihe-Volumen liegt bei 25 Mio. Euro. Derzeit notiert der Minibond an der Börse Frankfurt bei 101% (Stand: 20.08.2021).

