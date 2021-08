Dabei wäre es aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn es der Allianz-Aktie gelingen würde, sich oberhalb von 200 Euro zu etablieren.

Die Aktie des Versicherungskonzerns oszillierte in den letzten Handelstagen im Bereich von 200 Euro, droht nun aber deutlicher darunter zu setzen. Dabei wäre es aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn es der Allianz-Aktie gelingen würde, sich oberhalb von 200 Euro zu etablieren.

Hierzu hieß es bereits in unserer letzten Kommentierung zur Allianz vom 10.08. unter anderem „[…] Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Trotz aller bisherigen Bemühungen verpasste es die Aktie bislang, entscheidend über die 200 Euro zu setzen. Da die Allianz derzeit in unmittelbarer Nähe zu den 200 Euro notiert, könnte sie in diesem Punkt aber zügig nachbessern. Idealerweise kann die Aktie etwaige Vorstöße auch über die 205 Euro (hier verläuft die 200-Tage-Linie) bzw. über den relevanten Widerstandsbereich von 210 Euro ausdehnen. Ein solcher Vorstoß über die 210 Euro würde das Chartbild nachhaltig aufhellen. […]“



In der Folgezeit zeigte der Wert zunächst vielversprechende Ansätze. Mit einem Ausbruch über die 200er Marke setzte er ein erstes Zeichen. Allerdings limitierte gleich der zuletzt thematisierte Bereich um 205 Euro die Aktie und deren Aufwärtsambitionen. Ein Ausbruch über die 205 Euro hätte womöglich noch einmal frische Kräfte freigesetzt, so aber orientierte sich die Allianz-Aktie in den vergangenen Handelstagen wieder nach unten. Die charttechnische Lage bleibt damit weiterhin angespannt.

Das erneute Unterschreiten der 200er Marke rückt nun die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 190 / 185 Euro wieder in den Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es für die Aktie unter die 185 Euro gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Kurzum. Auf der Oberseite scheint mit Blick auf die aktuelle Gemengelage im Bereich von 200+ Euro die Luft für die Aktie dünn zu werden. Hier begrenzte zuletzt bereits der Widerstand bei 205 Euro samt 200-Tage-Linie die Aktie. Der Widerstand bei 210 Euro blieb gänzlich unberührt. Nun muss es darum gehen, auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten. Vor diesem Hintergrund wäre ein Verbleib oberhalb von 185 Euro eminent wichtig.