Bundeskanzlerkandidat Olaf Scholz besucht Brandenburger Biotechnologie-Start-Up BIOMES

Wildau (ots) - +++CEO Paul Hammer fordert klare Richtlinien für dem Umgang mit

Gentechnologien+++



Olaf Scholz (SPD) hat gestern das Brandenburger Start-Up BIOMES besucht. Im

Verlauf der Visite hat sich Scholz mit Dr. Paul Hammer, CEO und Gründer des

Wildauer Unternehmens, über die neueste Technologie und den Stand der

Forschungen im Bereich DNA-Sequenzierung ausgetauscht.



BIOMES, Marktführer in Europa für Mikrobiomanalysen, ist auf die

Next-Generation-Sequencing-Methode (NGS) spezialisiert. Diese Form der

Genom-Sequenzierung ist das wichtigste Werkzeug für die Analyse des Erbguts von

Lebewesen wie Bakterien und Viren, das derzeit zur Verfügung steht. Die

Technologie wendet das Start-Up auch in seinem Kerngeschäft, der Analyse des

Darm-Mikrobioms, an. Im Gespräch mit Dr. Paul Hammer erfuhr Scholz, dass BIOMES

seit Februar dieses Jahres positive Proben von mit dem Coronavirus infizierten

Personen in Bezug auf mögliche Virusmutationen analysiert. Die wissenschaftliche

Ausgründung der TH Wildau ist eines der wenigen Labore bundesweit, die in der

Lage sind, solche Mutationen festzustellen.





Dr. Paul Hammer hat gegenüber Olaf Scholz, der auf Einladung derBundestagsabgeordneten Sylvia Lehmann (SPD) kam, die Notwendigkeitunterstrichen, das Thema Gentechnologie und insbesondere die Genomsequenzierungauf die politische Agenda zu setzen. Genomsequenzierung sei eineSchlüsseltechnologie für die Prävention von Erkrankungen und diene derGesellschaft, so Hammer. "Die DNA-Sequenzierung kann dabei unterstützen, dasGesundheitssystem zu entlasten. Denn sie hilft zum Beispiel dabei, einePrädisposition für bestimmte Krankheiten frühzeitig zu erkennen und ermöglichtes Ärzt*innen in der Folge, Handlungsempfehlungen auszusprechen."Der CEO fordert deutlich: "Wir brauchen in Deutschland klare Richtlinien für denUmgang mit dieser Technologie." Zudem sei Aufklärung und Bildung darüberwichtig. Denn noch immer hänge der DNA-Sequenzierung in der Gesellschaftunbegründet ein schlechtes Image an. Dies gelte es, aus der Welt zu schaffen.Deutsche Firmen befinden sich in dem Bereich gerade in einem Wettbewerbsnachteilgegenüber Mitstreitern in den USA, China und Israel. US-Firmen bieten zumBeispiel Dienste an, die in Deutschland nicht erlaubt sind. "Wir sollten unsfragen, was dies in den kommenden Jahren für Europa bedeutet. Werden wir von denUSA, Israel, China abgehängt?", fragt der BIOMES-Gründer. Um mit ihnen weiterkonkurrieren zu können, sollten aus diesem Grund auf europäischer Ebeneschnellstmöglich Institutionen aufgebaut werden, die zusammen mitWirtschaftsunternehmen Regeln aufstellen. Die Rahmenbedingungen müssen klarfestgelegt sein, fordert Dr. Paul Hammer: "Fragen wie: Welche Firmen dürfen indiesem Bereich agieren und wie verhindert man Missbrauch, stehen dabei imZentrum. Die Pandemie hat abermals gezeigt, wie wichtig die weiteren Forschungenund der Fortschritt dieser Technologie für unsere Zukunft und die Gesundheit derMenschen ist."Foto: Dr. Paul Hammer und Olaf Scholz beim Besuch bei BIOMES. Dort sprachen sieüber die Zukunft der Gentechnologie in Deutschland. https://bit.ly/2W85gbS(Quelle: BIOMES)Über die BIOMES NGS GmbHDie BIOMES NGS GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz imbrandenburgischen Wildau. Auf Basis der sogenanntenNext-Generation-Sequencing-Methode (NGS) analysiert BIOMES die DNA der Mikroben,die in und am menschlichen Körper leben. Mit dem ersten Produkt INTEST.pro,bietet BIOMES eine komplette DNA-Analyse der Mikroben der Darmflora, die einfachmithilfe eines Tests zu Hause durchgeführt werden kann. Die Ergebnisse sindpersönliche Mikrobiota-Profile, auf deren Basis die Kund*innen individuelleEmpfehlungen zur Steigerung ihrer Lebensqualität erhalten. BIOMES ist daseinzige Unternehmen auf dem europäischen Markt, das alle notwendigen Schrittevon der Labor-Analyse bis zur Interpretation der Befunde eigenständigdurchführt. So stellt das Unternehmen sicher, dass sensible Daten nicht anDritte gelangen. Mit ihren Produkten verfolgt BIOMES das Ziel, dieErrungenschaften wissenschaftlicher Forschung in den Laboren auch fürEndkund*innen zugänglich zu machen. BIOMES beschäftigt über 60Mitarbeiter*innen. Geschäftsführer ist der Systembiologe Dr. Paul Hammer. Ergründete das Unternehmen 2017 gemeinsam mit einem sechsköpfigen Team an derTechnischen Hochschule Wildau. BIOMES ist durch mehrere Business Angels undVC-Investoren finanziert und verkaufte seit 2018 bereits mehr als 30.000 Tests.http://www.biomes.worldPressekontakt:The Medical NetworkTelefon: +49 40 32 90 47 38 95E-Mail: mailto:biomes@themedicalnetwork.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143402/4998937OTS: BIOMES