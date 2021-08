Köln (ots) - Die Unternehmen Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), RheinEnergie und

Ford haben in Bocklemünd die innovative Ladeinfrastruktur des Projektes MuLI

offiziell in Betrieb genommen. Mit dem Projekt MuLI - Multimodale

Lademodul-Integration - wird u. a. die Bremsenergie der Stadtbahn genutzt, um

Batteriebusse der KVB und zugleich Kfz mit Elektroantrieb zu laden.



Die Ladeinfrastruktur besteht aus einer Ladestation, einem Lademast für E-Busse

und zwei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten für Elektrofahrzeuge. Die

Ladestation wiederum unterteilt sich in einen Batterieraum und einen

Mittelspannungsschaltraum. Der Lademast befindet sich im Bereich der

KVB-Haltestelle "Bocklemünd", an der die Stadtbahn-Linien 3 und 4 sowie die

Bus-Linien 126, 143 und 145 halten. Die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge befinden

sich im Erdgeschoss der direkt benachbarten P&R-Anlage.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

In der Praxis setzt der Bremsvorgang der Stadtbahn Energie frei, die in Stromumgewandelt wird (Rekuperation). Dieser Strom wird in der Ladestation in sechsBatterie-Stacks gespeichert und für die Ladung von E-Bussen undElektrofahrzeugen abgegeben. Durch die Zwischenspeicherung in Batterien werdenu. a. Spannungsschwankungen vermieden. Diese würden entstehen, wennStraßenfahrzeuge im Schnellladeverfahren geladen werden und zugleich eineStadtbahn anfährt. Da die KVB für den Stadtbahnbetrieb Ökostrom der RheinEnergieeinsetzt, ist auch der durch die Rekuperation wiedergewonnene Strom Ökostrom.Die Projektpartner bringen ihre spezifischen Erfahrungen in das Projekt MuLIein. So verfügt die KVB seit 2016 über Erfahrungen mit elektrisch angetriebenenBussen auf der Linie 133 und wird ihren gesamten Busbetrieb bis 2030 aufalternative Antriebe umstellen. Zudem verfügt die KVB mit ihrem Stadtbahnnetzüber eine umfangreiche Infrastruktur der Bahnstromversorgung. Für das ProjektMuLI wurden drei Batterie-Gelenkbusse beschafft, die vor allem auf der Bus-Linie126 (Bocklemünd - Chorweiler) eingesetzt werden, aber auch auf den weiterenE-Bus-Linien fahren können.Stefanie Haaks, Vorstandsvorsitzende der KVB: "Wir sind als KVB Vorreiter beimThema Klima- und Umweltschutz in Köln. Unser Fachwissen bringen wir daher sehrgern in die Entwicklung innovativer Ladeinfrastrukturen ein, um durchRückgewinnung und clevere Speichermöglichkeiten verwendeten Ökostrom für weitereVerkehrsmittel sozusagen nochmals einzusetzen. Solche charmanten Lösungenkönnten mit den Erfahrungen aus dem Projekt MuLI auch weitere Anwendungsfällefinden."Bereits auf der Linie 133 ist die RheinEnergie Partner der KVB. Hier hat dasUnternehmen die Ladeinfrastruktur aufgebaut und betreibt diese, genauso wie das