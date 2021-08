Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Der Immobilienmarkt ist auch in Sachsen von steigenden Preisengeprägt. Das ist das Ergebnis der Studie "Markt für Wohnimmobilien 2021" derLandesbausparkassen. Für das Bundesland Sachsen wurden 49 Städte erfasst. Diehöchsten Preise für gebrauchte Eigenheime in Sachsen werden in Markkleebergverlangt. Wer hier ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus erwerben möchte,muss im Durchschnitt 550.000 Euro aufbringen. Teuer wird es für Hauskäufer auchin Freital und der Landeshauptstadt Dresden. In Freital liegen dieStandardpreise bei 400.000 Euro, in Dresden bei 390.000 Euro."Unser aktueller Kaufpreisspiegel bestätigt den Aufwärtstrend bei den Preisen inden meisten sächsischen Städten. Spitzenreiter ist Markkleeberg mit einer über30prozentigen Steigerung in fünf Jahren. Aber auch in Leipzig werden 180.000Euro, in Chemnitz 150.000 und in Dresden bis zu 100.000 mehr für gebrauchteEigenheime verlangt als noch vor fünf Jahren", erklärt Winfried Ebert, Mitglieddes Vorstandes der LBS Ost. Wegen der günstigen Zinsen sei die Nachfrage nachEigenheimen besonders hoch und weit größer als das Angebot in den einzelnenStädten. Das wirke sich auch auf die Preise in den "Speckgürteln" der Städteaus, beschreibt der LBS-Chef. So kann Bannewitz als Gemeinde mit einemdurchschnittlichen Angebotspreis von 400.000 Euro aufwarten. Das sind 180.00Euro mehr als im Vergleichszeitraum.Auf den nachfolgenden Plätzen der aktuellen sächsischen Preisskala liegen dieStädte Freital mit durchschnittlichen Eigenheimpreisen von 400.000 Euro sowieLeipzig mit 330.000 Euro. In Zwickau zahlen Normalverdiener 320.000 Euro (+150.000 Euro), in Döbeln 310.000 Euro (+ 150.000 Euro), in Chemnitz 280.000 Euround in Freiberg 250.000 Euro (+ 20.000). In dieser Preisspanne liegen zumBeispiel die Städte Glauchau 250.000 Euro (+ 80.000), Pirna 250.000 Euro (+65.000), Delitzsch sowie Werdau mit jeweils 250.000 Euro. In Meißen, Plauen,Borna, Eilenburg, Hohenstein-Ernstthal und Mittweida sind gebrauchte Eigenheimezwischen 210.000 Euro und 190.000 Euro machbar, in Görlitz für 180.000 Euro. Diegünstigsten Immobilien finden sich in Riesa mit 130.000 Euro, in Torgau mit120.000 Euro sowie in Zittau für 100.000 Euro.Der Markt für Wohnimmobilien 2021Die Immobiliengesellschaften von LBS und Sparkassen erwarten für 2021 einenkräftigen Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Deutschland. Im Durchschnitt sehendie befragten Vermittler Preissteigerungen zwischen gut 4 Prozent für neueReihenhäuser und knapp 7 Prozent für Bauland. Gebrauchte Einfamilienhäuserkönnten sich demnach um rund 5 Prozent verteuern.