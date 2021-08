Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Der Immobilienmarkt ist auch in Mecklenburg-Vorpommern vonsteigenden Preisen geprägt. Das ist das Ergebnis der Studie "Markt fürWohnimmobilien 2021" der Landesbausparkassen. Die höchsten Preise für gebrauchteEigenheime werden in der Landeshauptstadt verlangt. Der hier am häufigstengenannte Wert für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus liegt bei 450.000Euro. Das sind 185.000 Euro mehr als noch vor fünf Jahren. Teuer wird es fürHauskäufer auch in Rostock. Dort kostet ein Haus 400.000 Euro. In Greifswaldliegt der Standardpreis bei durchschnittlich 320.000 Euro."Unser aktueller Kaufpreisspiegel bestätigt den Aufwärtstrend bei den Preisen inden meisten größeren Städten Mecklenburg-Vorpommerns. So sind nicht nur in derLandeshauptstadt die Angebotspreise in den letzten fünf Jahren um fast 70Prozent gestiegen. Allein im letzten Jahr waren es hier 13 Prozent. In Rostockstiegen die Preise im Vergleichszeitraum um 75.000 Euro, in Greifswald um100.000 Euro", erklärt Winfried Ebert, Mitglied des Vorstandes der LBS Ost.Wegen der günstigen Zinsen sei die Nachfrage nach Eigenheimen besonders hoch undweit größer als das Angebot in den größeren Städten. Das wirke sich auch auf diePreise in den "Speckgürteln" der Städte aus, beschreibt der LBS-Chef. So werdenin Bad Doberan durchschnittliche Preise von 230.000 Euro erzielt. Das sind40.000 Euro mehr als im Vergleichszeitraum 2016.Auf den nachfolgenden Plätzen der Preisskala in Mecklenburg-Vorpommern folgendie Städte Neubrandenburg mit Eigenheimpreisen von 290.000 Euro (+ 95.000 Euro),Stralsund mit 275.000 Euro (+ 75.000 Euro) sowie Wismar und Neustrelitz mit240.000 Euro. In Wismar sind die Preise in den letzten fünf Jahren um 90.000Euro gestiegen, in Neustrelitz um 50.000 Euro. Günstige Eigenheimpreise findetman in Güstrow mit 230.000 Euro (+ 50.000 Euro), Boizenburg/Elbe mit 200.000Euro, Hagenow mit 180.000 Euro, Demmin mit 170.000 Euro sowie in Ludwigslust, woman den Hauskauf bereits mit 155.000 Euro verwirklichen kann.Der Markt für Wohnimmobilien 2021Die Immobiliengesellschaften von LBS und Sparkassen erwarten für 2021 einenkräftigen Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Deutschland. Im Durchschnitt sehendie befragten Vermittler Preissteigerungen zwischen gut 4 Prozent für neueReihenhäuser und knapp 7 Prozent für Bauland. Gebrauchte Einfamilienhäuserkönnten sich demnach um rund 5 Prozent verteuern.Die Spanne der Preiserwartungen ist teilweise groß und erreicht regional mehrals 10 Prozent. Seit der letztjährigen Frühjahrsumfrage, also vor dem Ausbruchder Corona-Pandemie, wurden nahezu sämtliche Preisprognosen durch die Experten