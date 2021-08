Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Der Immobilienmarkt ist auch in Brandenburg von steigendenPreisen geprägt. Die höchsten Preise für gebrauchte Eigenheime werden inKleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und in der Landeshauptstadt Potsdam verlangt.Wer hier ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus erwerben möchte, muss imDurchschnitt 790.000 Euro aufbringen. Teuer wird es für Hauskäufer auch in derLandeshauptstadt Potsdam für 550.000 Euro sowie in den Landkreisen Havelland(Falkensee), Potsdam-Mittelmark (Stahnsdorf), Teltow-Fläming (Rangsdorf) undteilweise Märkisch-Oderland (Hoppegarten)."Unser aktueller Kaufpreisspiegel zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend bei denPreisen in den meisten brandenburgischen Städten. So sind beispielsweise dieAngebotspreise in den letzten fünf Jahren in Kleinmachnow von 435.000 auf790.000 Euro, in Potsdam von damals 385.000 Euro auf die jetzt ermittelten550.000 Euro gestiegen", erklärt Winfried Ebert, Mitglied des Vorstandes der LBSOst. Wegen der günstigen Zinsen sei die Nachfrage nach Eigenheimen besondershoch und weit größer als das Angebot in den einzelnen Städten. Das wirke sichauch auf die Preise in den "Speckgürteln" der Städte aus, beschreibt derLBS-Chef. So ist der Landkreis Havelland wegen seiner Nähe zu Potsdam und Berlineine der teuersten Regionen in Brandenburg. Für ein gebrauchtes Ein- oderZweifamilienhaus muss ein Normalverdiener in Falkensee inzwischendurchschnittlich 550.000 (+ 185.000) bezahlen, in Brieselang sind es 400.000Euro (+ 145.000). In Stahnsdorf liegen die Durchschnittspreise bei 525.000 Euro.In Hoppegarten kosten gebrauchte Immobilien im Schnitt 450.000 Euro. Hier hatsich der Preis seit 2016 verdoppelt.Auf den nachfolgenden Plätzen der brandenburgischen Preisskala stehen die OrteSchöneiche und Neuenhagen mit durchschnittlichen Eigenheimpreisen von jeweils450.000 Euro, Hennigsdorf 445.000 Euro, Rangsdorf 435.000 Euro und Erkner400.000 Euro, Blankenfelde-Mahlow mit 385.000 Euro, gefolgt von Ahrensfelde mit370.000. Für 380.000 Euro ist ein Eigenheim in Nauen machbar. Im preislichenMittelfeld von 250.000 Euro bis 200.000 Euro liegen die Orte Luckenwalde,Cottbus, Fürstenwalde und Schwedt sowie Brandenburg und Rüdersdorf. In Neuruppinbekommt man ein Eigenheim noch für 200.000 Euro. In der Preisspanne zwischen190.000 und 150.000 Euro sind Immobilien in Eberswalde (195.000 Euro), Frankfurt(Oder) (190.000 Euro), Spremberg (160.000 Euro), Eisenhüttenstadt und Guben(jeweils 160.000 Euro) erschwinglich. Die günstigsten gebrauchten Eigenheimefinden sich Forst für 140.000 Euro und in Finsterwalde für 110.000 Euro.Der Markt für Wohnimmobilien 2021