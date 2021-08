Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Der Immobilienmarkt ist auch in Sachsen-Anhalt von steigendenPreisen geprägt. Das ist das Ergebnis der Studie "Markt für Wohnimmobilien 2021"der Landesbausparkassen. Für das Bundesland Sachsen-Anhalt wurden 37 Städteerfasst. Die höchsten Preise für gebrauchte Eigenheime werden nach wie vor inWernigerode verlangt. Wer hier ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhauserwerben möchte, muss im Durchschnitt 350.000 Euro aufbringen. Vor fünf Jahrenwar hier ein Immobilienkauf noch für 215.000 Euro realisierbar. Teuer wird esfür Hauskäufer auch in der Landeshauptstadt Magdeburg, in Salzwedel, Merseburgund Halle."Unser aktueller Kaufpreisspiegel bestätigt den Aufwärtstrend bei den Preisen inden meisten größeren Städten. So sind beispielsweise in der LandeshauptstadtMagdeburg die Angebotspreise in den letzten fünf Jahren von 220.000 Euro auf diejetzt ermittelten 265.000 Euro gestiegen. In Salzwedel werden für gebrauchteEigenheime 140.000 Euro mehr verlangt als noch vor fünf Jahren", erklärtWinfried Ebert, Mitglied des Vorstandes der LBS Ost. Die entspricht einerSteigerung von 100 Prozent. Aber auch in Merseburg und Dessau werden 80.-90.000Euro mehr verlangt. Wegen der günstigen Zinsen sei die Nachfrage nachEigenheimen besonders hoch und weit größer als das Angebot in den einzelnenStädten. Das wirke sich auch auf die Preise in den "Speckgürteln" der Städteaus, beschreibt Ebert.Spitzenreiter bei den gestiegenen Preisen sind auch Merseburg, Schkopau, Köthen,Haldensleben mit einer Steigerung um jeweils 60.000 Euro zwischen 230.000 und190.000 Euro. Die Standardpreise in Halle und Gardelegen liegen bei 220.000 Euro(+ 30.000 Euro). In Blankenburg zahlen Käufer ebenfalls durchschnittlich 200.000Euro. Auf den nachstehenden Plätzen der Preisskala befinden sich die StädteLandsberg, Naumburg sowie Wittenberg mit durchschnittlichen Eigenheimpreisen von180.000 Euro, gefolgt von Oschersleben und Teutschenthal. An der150.000-Euro-Grenze der Durchschnittspreise liegen Burg, Halberstadt undSchönebeck. Die günstigsten Eigenheime findet man unter anderem für 110.000 Euroin Zeitz sowie in Sangerhausen und Bernburg. In Hohe Börde sind 80.000 Euro füreinen Hauskauf nötig.Der Markt für Wohnimmobilien 2021Die Immobiliengesellschaften von LBS und Sparkassen erwarten für 2021 einenkräftigen Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Deutschland. Im Durchschnitt sehendie befragten Vermittler Preissteigerungen zwischen gut 4 Prozent fürneue Reihenhäuser und knapp 7 Prozent für Bauland. Gebrauchte Einfamilienhäuserkönnten sich demnach um rund 5 Prozent verteuern.