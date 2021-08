NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürfte es am Freitag noch etwas weiter abwärts gehen. Unsicherheiten über eine womöglich geringere Geldflut in den USA noch im laufenden Jahr, die Corona-Lage mit ihren Risiken für das Wirtschaftswachstum und auch die fortwährenden Eingriffe Chinas in die Wirtschaft dürften die Stimmung weiter belasten. Zudem könnten sich die Anleger vor der in der neuen Woche anstehenden Wirtschaftskonferenz der Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole zurückhalten.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,37 Prozent tiefer bei 34 765 Punkten. Im Wochenverlauf würde dies ein Plus von 0,7 Prozent bedeuten. Der Nasdaq 100 wird kaum verändert bei 14 940 Punkten erwartet.