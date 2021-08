Lithium ist derzeit stark gefragt und wird es in Zukunft noch mehr sein. SQM profitiert bereits jetzt.

Und SQM berichtet von positiven Bedingungen in allen seinen großen Märkten, sodass man mit einem Nachfragewachstum von 40% im Lithiummarkt rechnet! Im zweiten Quartal, so der Konzern weiter, seien die durchschnittlich erzielten Lithiumpreise um fast 20% höher gewesen als im ersten Quartal 2021. Lieferverträge, die im vergangenen Jahr unterzeichnet worden seien, würden auslaufen und ein größerer Teil des Absatzes werde mit auf dem aktuellen Preisniveau getätigt.

Im laufenden Halbjahr geht man bei den Chilenen angesichts eines erwarteten Marktwachstums von 20% von einem steigenden Absatzvolumen aus und rechnet auch mit weiter steigenden Preisen, da sich am Markt eine Lithiumknappheit abzuzeichnen beginne und die Verträge aus dem vergangenen Jahr weiterhin nach und nach auslaufen. Laut SQM könnten die Lithiumpreise im vierten Quartal rund 10.000 USD pro Tonne erreichen.

Fundamental sei der Lithiummarkt stärker als je zuvor und man habe gerade die LCE-Schätzungen (Lithiumkarbonatäquivalent) für 2025 auf mehr als 1 Mio. Tonnen erhöht.

Auch Analysten sind vielfach der Ansicht, dass Lithium in der zweiten Jahreshälfte 2021 das am schwierigsten zu beschaffende Batteriemetall sein wird. Fastmarkets z.B. veröffentlichte vergangene Wochen einen Bericht, demzufolge man 2022 mit einem Angebotsdefizit von 12.000 Tonnen Lithiumkarbonat rechnet – nach einem Überschuss von 3.000 Tonnen dieses Jahr. Bis die angekündigten Expansionen und Wiederinbetriebnahme bei SQM, Albermarle, Livent und Pilbara Resources kommerziell verfügbar sind – 2022 / 2023 – werde es immer schwieriger werden, Lithium zu beschaffen, so die Analysten.

Die Nachfrage nach batteriefähigem Lithiumhydroxid wird nach Aussage der Analysten vor allem von durch die nur begrenzte Anzahl von qualifizierten Lithiumproduzenten in der Lieferkette der Hersteller von Batterien für Elektromobile angeheizt. Doch selbst wenn neue Kapazitäten verfügbar werden, dauere es sechs bis 18 Monate, bis das Material zur Verwendung qualifiziert ist.

Fazit: Bei einem solch positiven Umfeld ist es kein Wunder, dass Produzenten wie SQM starke Zahlen vorlegen können. Der Elektroboom hat aber natürlich nicht nur Produzenten sondern auch Unternehmen in der Entwicklungs- oder Explorationsphase zum Teil bereits beflügelt. Wir werden dieses spannende Thema auf jeden Fall weiter verfolgen.



Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.