Galaxy Digital kündigt die Auflegung eines Indexfonds für dezentrale Finanzen (DeFi) an

Der Fonds ist bestrebt, den neu aufgelegten Bloomberg Galaxy DeFi Index nachzubilden.

NEW YORK, 20. August 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital" oder das „Unternehmen"), der weltweit führende Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Finanzdienstleistungen für Institutionen, gab heute die Auflegung des Galaxy DeFi Index Fund bekannt, eines passiv verwalteten Fonds, der die Performance des neu aufgelegten Bloomberg Galaxy DeFi Index (Ticker: DEFI).

Als einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Kryptowelt bringt DeFi Finanzdienstleistungen auf die Kette und ermöglicht es den Teilnehmern, Vermögenswerte auf Blockchains zu leihen, zu verleihen und zu tauschen, die durch Smart Contracts gesteuert werden, anstatt durch zentralisierte Vermittler. DeFi zeichnet sich dadurch aus, dass es die Nutzung der Blockchain von der einfachen Wertübertragung auf komplexere Finanzanwendungen ausweitet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben Nutzer Kryptowährungen im Wert von über 80,7 Milliarden Dollar in DeFi Smart Contracts eingezahlt, gegenüber 4,7 Milliarden Dollar vor einem Jahr.

Der Galaxy DeFi Index Fund soll institutionellen Anlegern Zugang zu Renditen bieten, die auf der Performance von DeFi basieren, und zwar über ein einfaches, sicheres Vehikel mit einem Engagement im größten und liquidesten Teil des dezentralen Finanz-Kryptomarktes, einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Krypto-Ökosystems. Der Fonds wird von NZ Funds aufgelegt, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Ersparnisse der Neuseeländer im Wert von über 2 Mrd. USD verwaltet.

„Galaxy leistet weiterhin Pionierarbeit für Institutionen, die an den Innovationen im Krypto-Ökosystem teilhaben wollen", sagte Steve Kurz, Partner und Leiter der Vermögensverwaltung bei Galaxy Digital. „Die Blockchain-basierte Infrastruktur, die hinter DeFi steht, reift immer schneller, und es gibt in Echtzeit klare Beispiele dafür, wie diese neue Technologie die Finanzdienstleistungen verändern kann. Unser einzigartiger DeFi-Indexfonds bietet Anlegern ein institutionelles Engagement in die Zukunft der Finanzdienstleistungen."