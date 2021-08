Hausbauportal Musterhaus.net und Finanzierungsplattform Starpool intensivieren Zusammenarbeit

Lüneburg (ots) -



- Musterhaus.net bietet vorqualifizierte Baufinanzierungsanfragen bei Starpool,

dem marktführenden, anbieterunabhängigen B2B-Portal für Baufinanzierungen,

Privatkredite und Bausparen

- Jährliches Lead-Angebot wird aufgrund der großen Nachfrage deutlich

ausgeweitet - auf fünfstelligen Bereich

- Zahlreiche Vorteile für unabhängige Baufinanzierungsvermittler und Baufamilien



Die Hausbaubranche hat von der gestiegenen Nachfrage aufgrund der

Corona-Pandemie profitiert, auch die Nachfrage nach Baufinanzierungen bleibt

passend dazu auf weiterhin hohem Niveau. Der Markt für Baufinanzierungen ist

entsprechend umkämpft. Gefragt sind deshalb vor allem Finanzierungsanfragen in

bestmöglicher Qualität, die maximale Aussichten auf einen für alle Beteiligten

erfolgreichen und nutzbringenden Abschluss haben - für Vermittler wie auch

Baufamilien.





Als einer der größten B2B-Marktplätze für Hausfinanzierungen mit mehr als 6 000aktiven Nutzern, 400 teilnehmenden Banken und bisher über 1,2 Mio.Finanzierungen fungiert in Deutschland die gleichnamige Online-Plattform derStarpool Finanz GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der DSL Bank - eineNiederlassung der Deutsche Bank AG und ihrem Technologie-Dienstleister HypoportSE. Unabhängige Baufinanzierungsvermittler können über Starpool unkompliziertLeads erwerben. Mit dem integrierten CRM-Tool können sie Baufi-Interessentendurch die gesamte Customer Journey begleiten und diesen ein maßgeschneidertesAngebot unterbreiten.Nur Anfragen finanzierbarer Bauherren - dank VorqualifizierungGeliefert werden Anfragen bei Starpool in immer stärkerem Umfang durch dasgrößte deutsche Hausbauportal Musterhaus.net, welches seit einigen Monatenzusätzlich zum Kerngeschäft Hausanfragen auch Anfragen für Baufinanzierungenvermittelt. Mit wachsendem Erfolg, der vor allem auf der Qualität der Anfragenberuht. "Wir sind einer von sehr wenigen Anbietern vorqualifizierter Leads imBaufinanzierungsbereich. Die Baufinanzierungsvermittler wissen das sehr zuschätzen - und zwar erfreulicherweise immer mehr", berichtet AlbertSchwarzmeier, der geschäftsführende Gesellschafter der Musterhaus.net GmbH: "Mitder hohen Qualität unserer Anfragen, also mit Leads von tatsächlichfinanzierbaren Bauherren mit validierter Bau-Intention, setzen wir uns klar abvom Wettbewerb."Überzeugt ist auch Starpool-Geschäftsführer Harald Amendt: "Die hochwertigeBeratung zur Immobilie von Musterhaus.net wird ergänzt durch eineanbieterunabhängige Finanzierungsberatung unserer Baufinanzierungsvermittler.Die Kunden erhalten bei einer der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben