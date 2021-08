Nach mehreren schwachen Tagen in Folge stabilisiert sich die K+S Aktie seit Dienstag im Bereich einer charttechnischen Unterstützungszone bei 10,92/11,02 Euro. Heute ist der erste Tag unter diesen vieren, an dem der Supportbereich nicht unter Druck gerät. Bisher verzeichnete die K+S Aktie im XETRA-Handelsverlauf Kurse zwischen 11,10 Euro und 11,28 Euro und notiert am Nachmittag bei 11,21 Euro - ein Plus von 0,63 Prozent.Ein ...