Wochenausblick: DAX im Wochenverlauf schwächer – Anstehendes Tapering und Virus-Sorgen belasten

Der deutsche Aktienmarkt hat sich auch am Freitag nicht nachhaltig von den Kursverlusten im Wochenverlauf erholen können. Hatte der DAX vor einer Woche noch ein neues Rekordhoch bei mehr als 16.000 Punkten erreicht, übernahmen in der nun zu Ende gehenden Woche klar die Bären das Sagen. Die zunehmende Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sowie die Aussicht auf eine Reduzierung der Anleihenkäufe der Fed („Tapering“) noch in diesem Jahr hat zuletzt die Stimmung belastet. Hinzu kam die steigende politische Unsicherheit in China und das Debakel rund um den Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan.

Neben den Aktienmärkten gab es in der vergangenen Woche auch an den Rohstoffmärkten stark sinkende Notierungen. Rohstoffwährungen wie der australische und der kanadische Dollar werteten deutlich gegenüber dem US-Dollar ab. Der US-Dollar war ebenso wie der Schweizer Franken als Fluchtwährung gefragt. Anleihen waren als „sichere Häfen“ gesucht, was sich in sinkenden Renditen äußerte.

In der kommenden Woche legen in Deutschland noch einige Unternehmen aus der zweiten Reihe ihre Quartalszahlen vor, u.a. das Immobilienunternehmen Aroundtown, der Ticketvermarkter CTS Eventim und das Pharmaunternehmen Dermapharm. Ansonsten sind Unternehmenstermine eher rar gesät. Im Fokus vieler Börsianer dürfte angesichts der Sorgen um eine geldpolitische Straffung die Notenbankkonferenz in Jackson Hole stehen. Daneben stehen mit Einkaufsmanagerindizes und dem ifo-Geschäftsklima auch einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm.

Unternehmen im Fokus

Tesla will einen humanoiden Roboter auf den Markt bringen, der gefährliche oder eintönige körperliche Arbeiten verrichten kann. Dies kündigte Tesla-Chef Elon Musk an. Der Tesla-Bot soll 177 Zentimeter groß sein, 57 Kilogramm wiegen und über einen Bildschirm am Kopf verfügen. Die Markteinführung wird bereits für das kommende Jahr angepeilt, so Musk.