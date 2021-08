Foto: finanzbusiness Genossenschaftsbanken in Bayern geben den Schwarzen Peter an die EZB zurück Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 24 | 0 | 0 20.08.2021, 17:05 | "Populistische Forderungen nach einem Verbot von Negativzinsen auf Guthaben setzen an der falschen Stelle an", sagte Jürgen Gros, Verbandschef der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Auslöser: die Halbjahreszahlen.

