Die Aktienmärkte der Wall Street drehen ins Plus, nachdem Robert Kaplan (Dallas Fed) als der vielleicht hawkishte US-Notenbanker in einem Interview sagte, dass eine weitere Verschlechterung der Corona-Lage die Wirtschaft schwächen würde - und er in diesem Falle seine Haltung zum Tapering verändern würde. Das ist genau das, was die Aktienmärkte hören wollten - und das sogar noch von einem geldpolitischen Falken! Da nimmt man offenkundig lieber eine weitere Abschwächung der US-Wirtschaft (gar einen neue Lockdwon?) in Kauf - Hauptsache die Liquiditäts-Zufuhr der Fed bleibt ungebrochen erhalten. Die Drehung der Märkte war wichtig am kleinen Verfalls-Tag, es drohte nach dem Abverkauf in China Ungemach für die zahlreichen Call-Optionen..

Das Video "Kippt die Fed Tapering wegen Corona?" sehen Sie hier..