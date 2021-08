RoboSense hat als erster Anbieter den Start der Produktion von Solid-State-LiDARs erreicht und die Belieferung des vorgesehenen Fahrzeughersteller mit diesen Systemen aufgenommen

RoboSense LiDAR, der führende Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensoren, gab jetzt bekannt, dass die zweite Generation des intelligenten Solid-State-LiDAR-Sensors RS-LiDAR-M1 (nachstehend "M1" genannt) in Serie produziert und erstmals zur Verwendung im vorgesehenen Projekt ausgeliefert wurde. Seit dem Produktionsstart (Start of Production, SOP) an einen Fahrzeughersteller im Juni 2021 wurden bereits mehr als zehn Chargen ausgeliefert. Diese weltweit erste Massenproduktion von Solid-State-LiDARs markiert den Beginn “einer Ära der LiDAR-Massenproduktion”.

Mass Production of RS-LiDAR-M1 (Photo: Business Wire)

Seit Juli 2020 sind für den M1 mehrere Kooperationsaufträge für eine Reihe von Großserienmodellen aus aller Welt eingegangen, darunter die im letzten Monat offiziell bekannt gegebenen Projekte von GAC Aion. Diese in Großserie produzierten Systeme werden an die dafür vorgesehenen Automobilunternehmen geliefert.

Als weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensoren hat RoboSense in den letzten fünf Jahren fünf Hauptversionen und mehrere Dutzend kleinere Versionen im Rahmen des Smart-Solid-State-LiDAR-Projekts entwickelt. RoboSense war nicht nur das erste Unternehmen, das die SOP-Version weltweit eingeführt hat, sondern ist nach der SOP-Markteinführung im zweiten Quartal 2021 auch Branchenführer und liefert inzwischen Smart-Solid-State-LiDARs der zweiten Generation aus der Großserienproduktion aus.

Der kompakt aufgebaute M1 verfügt über eine Reihe von intelligenten Software- und Hardwarefunktionen. Was die intelligente Hardware betrifft, so basiert der M1 auf der revolutionären zweidimensionalen intelligenten MEMS-Chip-Scanning-Architektur und verfügt über eine einzigartige "GAZE"-Funktion, die das Abtastverfahren der Fahrsituation anpassen, die Wahrnehmung des LiDARs verbessern und dazu beitragen kann, die Performance und Erfahrung des autonomen Fahrens zu verbessern. Im Hinblick auf die intelligente Software kann der M1 mit ausgereiften und integrierbaren Punktwolken-KI-Wahrnehmungsalgorithmen ausgestattet werden.

Gleichzeitig garantiert der M1 die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Punktwolken-Datenqualität in verschiedenen Fahrszenarien durch eine Reihe von patentierten Technologien, löst heikle Probleme in der Branche von der Produktseite her und verfügt über umfassende Unterstützungsfunktionen wie OTA-Upgrade (Aktualisierung per Funk), Verschmutzungserkennung, intelligente Reinigung, intelligente Beheizung, Leistungserkennung, Energiemanagement, Netzwerkmanagement usw. Er hat die funktionalen Sicherheitsstufen SIL-2 und ASIL-B erreicht, was dazu beiträgt, dass das Fahrzeugwahrnehmungssystem das funktionale Sicherheitsdesign ASIL-D erreicht.

RoboSense wird seinen Kunden laufend verbesserte Produktlösungen für intelligente LiDAR-Systeme anbieten, die gemeinsame Weiterentwicklung des intelligenten Fahrens vorantreiben und die Transformation und Innovation im Bereich der intelligenten Fahrzeugsysteme beschleunigen. Durch die Förderung von automatisiertem Fahren und fortschrittlichen Assistenzsystemen für Personenfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Logistikfahrzeuge, Roboter, intelligente öffentliche Verkehrsmittel und das Zusammenwirken von Fahrzeug und Straße soll die kommerzielle Nutzung in großem Maßstab kontinuierlich und schnell erreicht werden.

Über RoboSense (www.robosense.ai):

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen mit integrierten LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen, die herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in vollständige Datenanalyse- und Verständnissysteme umwandeln. Die Mission des Unternehmens ist es, hervorragende Hardware und KI-Funktionen zu entwickeln, um intelligente Lösungen anzubieten, die es ermöglichen, dass Roboter (einschließlich Fahrzeuge) eine bessere Wahrnehmungsfähigkeit besitzen als Menschen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210820005332/de/