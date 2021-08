RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE nach Zahlen von 42,00 auf 41,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst John Musk attestierte dem Versorger in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes erstes Halbjahr. Zudem sei das Portfolio mit Erneuerbaren Energien unterbewertet./gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2021 / 12:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 12:17 / EDT





