Hohe Inflation geht vorüber, ein Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Ein zentrales Thema unter Kapitalmarktakteuren und damit

Bestimmungsfaktor für die Entwicklung von Anleiherenditen und Aktienkursen ist

die Inflationsentwicklung, insbesondere in den USA und der Eurozone. Dabei dreht

sich alles um die Frage, ob es sich um einen dauerhaften Preisanstieg oder ein

temporäres Phänomen handelt. Verlässlich lässt sich heute selbstredend nicht

sagen, was letzten Endes an Teuerung eintreten wird. Wer argumentiert, dass man

es mit einem länger anhaltenden Preisauftrieb zu tun hat, der verweist gern auf

die fiskalischen Impulse auf nationaler und supranationaler Ebene zur

Überwindung der Wirtschaftsfolgen der Pandemie, die umfangreichen

Bondkaufprogramme der Zentralbanken und den Konsum sowie Investitionsausgaben

der Unternehmen.



Einen Strich durch die Rechnung könnten hier Virusmutationen wie die

Delta-Variante machen, deren rasante Ausbreitung neuerliche Beschränkungen des

öffentlichen Lebens nach sich ziehen - bis hin zu möglichen Lockdowns mit

bekannten Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft. Das würde auch den

Teuerungsdruck wieder abebben lassen. Zu denken ist an die im Zuge der Pandemie

gesehenen Ölpreiseinbrüche.





Ob die fiskalischen Impulse und die Bondkaufprogramme ausreichen, umPreisauftrieb in der Realwirtschaft auszulösen, oder ob dies nur zu weiterenAufwärtstendenzen an den Finanzmärkten führt, muss abgewartet werden. Ausfrüheren Krisen ist bekannt, dass es oftmals nur Einmaleffekte waren(Abwrackprämie etwa), die Aktien und Anleihen antrieben.An den Bondmärkten stellen sich Akteure aber zunehmend darauf ein, dass dasInflationsphänomen nur vorübergehend ist, und folgen damit den Einschätzungenführender Zentralbanker wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Fed-ChefJerome Powell. Anhänger dieser Ansichten stützen ihre Argumentation imWesentlichen auf vier Effekte. Erstens: Basiseffekt. Dies gilt etwa für dieEnergiepreise. Von niedrigen Niveaus aus gerechnet ergeben sich andereSteigerungsraten als im weiteren Verlauf von den dann höheren Niveaus. Zweitens:Einmaleffekte. Diese sind beim Konsum zu konstatieren. Wer in der Pandemie dasZuhause renoviert hat, einen neuen Fernseher kaufte oder das für Ferienzwangsläufig gesparte Geld für die Solaranlage ausgab, wird das nach Überwindender Pandemie nicht jedes Jahr wieder tun. Entsprechendes gilt auch für (Neu-)Investitionen der Unternehmen, wobei hier auch noch ein Unsicherheitseffekt zumTragen kommt.Drittens: Nachholeffekt beim Konsum. Natürlich wollen viele Privathaushalte gernwieder ins Restaurant gehen, und auch die Sehnsucht nach der Fernreise oder demWochenendtrip ist groß. Das Shoppen im Einzelhandel wird auch nachgeholt, ließsich aber auch online realisieren. Gerade bei den Nachholeffekten in SachenRestaurantbesuch und vor allem beim Urlaub sind aber zwei limitierende Faktorenzu berücksichtigen. Dabei handelt es sich zum einen um das verfügbare Einkommen(inklusive Ersparnissen). Der Geldbeutel war auch schon vor der Pandemie eineBegrenzung für die Urlaubskasse. Zum anderen die Anzahl der Urlaubstage. Esreichen einfache Mathematikkenntnisse, um errechnen zu können, wie viele WochenFerien bei gut 30 Tagen Urlaub bei geschickter Ausnutzung von Feiertagen im Jahrmöglich sind.Viertens: Der Unsicherheitseffekt. Diese Pandemie hinterlässt in SachenUnsicherheit tiefere Spuren in der Bevölkerung, aber auch bei den Unternehmenals etwa die Finanzmarkt- oder Staatsschuldenkrise der Eurozone oder einezyklisch auftretende Rezession. Sorge um die Gesundheit und Furcht vor demVerlust des Arbeitsplatzes werden nachwirken. Und auch die Unternehmen werdenvermutlich nicht so freigiebig investieren, sondern das gänzliche Überwinden derPandemie abwarten wollen. Diese Unsicherheit bedeutet im Umkehrschluss Nachfragenach Sicherheit, wovon an den Kapitalmärkten die sicheren Häfen wieBundesanleihen profitieren.Die genannten vier Unsicherheitsfaktoren sprechen dafür, dass nach einemtemporären Anstieg die Inflation in den nächsten Monaten wahrscheinlichauslaufen wird und die Teuerungsraten danach wieder auf moderatereSteigerungsraten zurückkommen werden. Die Renditerückgänge am Anleihemarktsignalisieren derzeit genau diese Annahme. Das würde auch bedeuten, dass dieNotenbanken nicht über eine restriktivere Geldpolitik eingreifen müssen. Und wasbilliges Zentralbankgeld für Dax & Co in der Vergangenheit bedeutete, isthinlänglich bekannt.