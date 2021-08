RBC stuft Uniper auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Uniper nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Analyst John Musk revidierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine diesjährigen Schätzungen für den Versorger marginal nach unten. Der Fokus des Marktes liege indes auf den Energiepreisen und der anstehenden Übernahme durch Fortum./gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2021 / 12:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 12:17 / EDT







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: John Musk

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

