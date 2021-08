Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Merkel ähnelt den abrückenden Besatzern in Kabul: Nach mir die Sintflut. Rette sich wer kann. Die allermeisten Medien lassen plötzlich kein gutes Haar mehr an der Regierung, registrieren entgeistert und empört die Berliner Stümperei. Wäre es nicht zynisch, könnte man sagen, die Taliban in Afghanistan haben Augen in Deutschland geöffnet. Und …