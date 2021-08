OPEC+ hat den Öl-Markt im Griff

Vor fast genau einem Monat, am 21. Juli, hatte ich berichtet, dass sich die Ölförderländer der sogenannten OPEC+ doch noch auf eine Anhebung ihrer Produktionsmengen einigen konnten.

ABC-Korrektur im Ölpreis

In Erwartung dieser Einigung und aufgrund eines wichtigen Widerstandes, an dem der Ölpreis der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) abgeprallt war, hatte das schwarze Gold bis zum 21. Juli bereits in einer ersten Korrekturbewegung (Welle A) binnen nur 14 Tagen bzw. 10 Handelstagen mehr als 15 % an Wert verloren. Seitdem kam es zu einer Kurserholung, die erneut am Widerstandsbereich (rot im folgenden Chart) abprallte (Welle B) und in einer zweiten Abwärtswelle endete (Welle C). Diese führte mit Kursverlusten von noch einmal mehr als 15 % (exakt 16,34 %) sogar auf ein neues Korrekturtief, so dass man die Abwärtsbewegung nun schon als klassische ABC-Korrektur betrachten kann.