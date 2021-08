Die CDU zerbröselt wie Deutschland. Warum auch soll es ihr besser ergehen?

Rund 3.000 Brücken in Deutschland sind marode. Die wichtige Salzbachtalbrücke, die das Rheintal zwischen den Landeshauptstädten Wiesbaden und Mainz überspannt, ist für die nächsten 10 Jahre gesperrt, die anschließenden Autobahnen in Nord-Südrichtung A61 und A1 sind ebenfalls langfristig nicht befahrbar. Regt sich jemand darüber auf? Nein, alle Brücken in Berlin in der Umgebung des Kanzleramts sind renoviert.

