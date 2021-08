Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will, dass sich Beschäftigte auch während der Arbeitszeit gegen das Coronavirus impfen lassen können. Man werde die Corona-Arbeitsschutzverordnung anpassen, sagte er der "Augsburger Allgemeinen".Bei den Hygieneregeln und der Testangebotspflicht werde es bleiben. Zudem werde man die Arbeitgeber anhalten, "dass sie stärker an der Impfaufklärung mitwirken und Impfungen im Zweifelsfall auch während der Arbeitszeit ermöglichen". Es sei nötig, dass es beim Impfen noch einmal einen Schub gebe. Dazu brauche man niedrigschwellige Impfangebote, wie es sie an vielen Orten bereits gebe."Und wir müssen weiter dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz nicht zum Ansteckungsort wird", fügte der SPD-Politiker hinzu.