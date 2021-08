Russlands Erdgas und der neue Energie-Realismus in den Redaktionen

Der kalte Hauch künftigen Energiemangels hat die Redaktionsstuben erreicht. In der Zeit meint Theo Sommer „Wir brauchen die Atomkraft noch“ und bittet um Unterstützung von „Fachkundigen“, die Bild fürchtet um die weihnachtliche Wärme in den Wohnstuben. Langsam zieht Realismus in die Redaktionen ein. Julian Röpcke, verantwortlicher Redakteur im Ressort Politik bei der Bild, macht sich im August Sorgen um die

Ein Beitrag von Frank Hennig.