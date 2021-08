Stock Selection Europe Stock Selection Europe

Finanzen100 Finanzen100 ist das größte mobile Börsenportal Deutschlands. Ob unterwegs oder zu Hause: Mit Finanzen100 haben Sie die Märkte und Ihr Depot immer im Blick. Wir bieten Ihnen Echtzeitkurse und aktuellste News aus der Börsen- und Wirtschaftswelt und geben Ihnen mit unseren Portfolios und Watchlisten nützliche Werkzeuge zur Hand, um Ihre Investments zu optimieren - auf und über alle Endgeräte hinweg! Stock Selection Europe (Autor: Ronald Gehrt) Stock Selection Europe bietet Ihnen Überrenditen mit System - dank der Strategie von Chefanalyst Ronald Gehrt, der seit über 30 Jahre an der Börse aktiv ist. Mit Gehrts System umgehen Anleger automatisch irreführende Emotionen und spontane Entscheidungen, die an der Börse so oft zu schlechten Ergebnissen führen. Stattdessen orientiert sich Gehrt nur an den chart- und markttechnischen Indikatoren der Wochenschlusskurse - kurzfristige Schwankungen werden so ausgeblendet und längerfristige Trends erfolgreich identifiziert. Damit bleibt Ihr Aufwand als Anleger überschaubar. Da das System sowohl long als auch short investiert, profitieren Sie in jeder Börsenphase. Leicht gehebelte Positionen auf die Top-Aktien Europas sorgen dabei für die nötige Outperformance gegenüber dem Markt.

