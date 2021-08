Paysafe übernimmt viafintech (ehemals Barzahlen)

Paysafe (NYSE:PSFE) ("das Unternehmen"), eine führende spezialisierte Zahlungsplattform, gibt heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme des marktführenden deutschen Fintech-Unternehmens viafintech im Rahmen einer finanzierungsfreien Transaktion bekannt. viafintech, bekannt für die Marken Barzahlen und viacash, bietet die größte bankenunabhängige Zahlungsinfrastruktur für Ein- und Auszahlungen per Barcode an der Ladenkasse in der DACH-Region und damit eine beliebte Alternative zu traditionellen Wegen wie Bankfilialen oder Geldautomaten. Für Paysafe bedeutet diese jüngste Investition größere Wachstumschancen in Deutschland, einem wichtigen Markt für internationale Händler, sowie die Möglichkeit Umsätze zu steigern, indem sie viafintechs alternative Bank- und Zahlungslösungen an bestehende Kooperationspartner auf der ganzen Welt vermitteln.

Das zentrale Ziel von Paysafe ist es, Unternehmen mit ihren Kunden zu vernetzen, um nahtlose Bezahlvorgänge zu ermöglichen. Paysafe besitzt internationale, branchenführende Expertise in der Zahlungsabwicklung, bei digitalen Wallets, eCash und Open Banking Lösungen, und bietet weltweit über 70 Bezahlmöglichkeiten in über 40 Währungen an.

viafintech wurde 2011 gegründet und bietet integriert in digitale Banking-Apps ein innovatives "mobiles Geldautomaten"-Konzept an, das es Konsumenten ermöglicht, in einem nahegelegenen Partnergeschäft mit Hilfe eines Barcodes Einzahlungen vorzunehmen oder Bargeld von ihrem Konto abzuheben. viafintech-Lösungen werden auch häufig für die Bezahlung von Rechnungen und Auszahlung von Gutschriften sowie für Online-Einkäufe im Allgemeinen verwendet. Sie unterstützen Millionen von Konsumenten in der Region, die kein Bankkonto haben oder einfach die erhöhte Sicherheit von eCash für Online-Zahlungen bevorzugen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland, wo es eine marktführende Position einnimmt, und ist in fünf weiteren europäischen Ländern vertreten. Weitere Expansionen sind geplant. viafintech verfügt über ein Netz von 20.000 Akzeptanzstellen in Zusammenarbeit mit mehr als 20 namhaften Einzelhandelspartnern und unterhält darüber hinaus enge Beziehungen zu Banken, Energieversorgern, Öffentlichen Verwaltungen, Versicherungen, Telekommunikations-anbietern und eCommerce-Unternehmen.