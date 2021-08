Wille zu Oktoberfest 2022 - Nachdenken über Zugangsregeln

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vereinzelt drehen sich Karussells auf dem Oktoberfestgelände, es gibt ein paar Imbissstände, Schießbuden und einen Palmengarten - doch noch vor dem ursprünglich geplanten Anstichtag im September ist auf der Theresienwiese schon wieder Schluss mit der Belustigung: Das Alternativprogramm "Sommer in der Stadt" endete nach gut einem Monat am Sonntag (22.8.).

Wieder keine Wiesn. Zum zweiten Mal in Folge ist wegen der Corona-Pandemie das Oktoberfest abgesagt. Längere Pausen gab es in der über 200-jährigen Geschichte des Volksfestes nur in Kriegszeiten.