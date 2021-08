Wohnmobil-Händler muss im Abgasskandal von Fiat-Chrysler kleinen Schadensersatz bezahlen / Dr. Stoll & Sauer erstreitet am Landgericht Stade Kaufpreis-Minderung

Lahr (ots) - Sensation am Landgericht Stade im Diesel-Abgasskandal vonFiat-Chrysler. Erstmals muss ein Händler nach Urteil vom 17. August 2021 für einWohnmobil eine Kaufpreis-Minderung herausrücken. Für die zweite Kammermanipuliert der Motor des Wohnmobils P 700 Essentiel von Pilote dieAbgasreinigung (Az. 2 O 175/21). Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte generell dieMinderung, die kleiner Schadensersatz genannt wird, erst am 6. Juli 2021 fürrechtens erklärt (Az. VI ZR 40/20). Beide Verfahren haben Dr. Stoll & Sauererstritten. Die Kanzlei rät betroffenen Verbrauchern zur anwaltlichen Beratungim kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Sie gehört zuden führenden im Abgasskandal. Die Inhaber vertreten derzeit denVerbraucherzentrale Bundesverband in der Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) Bereits 2020 haben Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer für 260.000VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.Dr. Stoll & Sauer mit nächstem Diesel-Urteil gegen Fiat-Chrysler