Der Rücklauf in die alte Range ist erfolgt. Die alte und neue DAX-Schlüsselmarke ist wieder die 15800 im Chartbild. Welche Szenarien sind denkbar?

Ask 8,51

Ask 8,51

Ask 6,73

Ask 6,73

Big Picture im DAX

Der Rücklauf ist erfolgt und zwar sehr dynamisch. Nachdem es noch bis zur Wochenmitte unter 16.000 Punkten die Chance auf eine sehr geringe Konsolidierung über der Range-Kante gab, fielen die Kurse nach dem FOMC-Protokoll deutlicher zurück. Die 15.800 wurde unterschritten und bis zum Wochenausklang zwar wieder erreicht, erobert jedoch nicht. Ein mehrtägiger Phasenwechsel setzte ein:

Großes Chartbild DAX mit Phasenwechsel

Die US-Notenbänker sind sich uneinig über die weitere Strategie der US-Notenbank. Ist die Inflation wirklich nur temporär und können die Anleiheprogramme reduziert werden? Genau diese Möglichkeiten verunsicherten die Märkte global und führten auch an der Wall Street zu stärkeren Abgaben.

Die stärksten Abgaben verzeichneten erneut die asiatischen Märkte, insbesondere Technologietitel aus China, die mit weiteren Regulierungen rechnen müssen.

Hinzu kommt als dritter Punkt die Einschränkung in der Autobranche aufgrund Chipmangels. Volkswagen und Daimler gehörten zu den größten Verlierern, Energiekonzerne wie E.ON oder RWE zu den Gewinnern der Woche. Auch in meinem Depot - wie ich in diesem Video darstellte:

Das kleinere DAX-Chartbild zeigt diesen Umschwung am Aktienmarkt zur Wochenmitte noch einmal im Detail auf:

Mittelfristiger DAX-Chart im Wochenfazit

Das FOMC-Protokoll sorgte damit für einen Bruch des Sentiments im Wochenverlauf von leicht positiv auf schlagartig negativ:

DAX-Wochenbild mit Sentimentwechsel

Dabei blieb ein verhältnismäßig großes GAP zurück, was genau an dieser Umschwungkante angesiedelt ist:

Blick auf das DAX-GAP aus Mitte August

Entgegen der Vorwoche dominierten die Minuszeichen. In Summe wurde ein Wochenminus von einem Prozent eingestellt, welches sich wie folgt zusammensetzte:

DAX-Handelstage der Woche

Welche Ableitungen kann man daraus für die neue Woche bilden?