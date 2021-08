(mehr Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Fünf Wochen vor der Bundestagswahl stemmt sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet mit einer Warnung vor einem Linksruck in Deutschland gegen den Abwärtstrend in Umfragen. Sein SPD-Rivale Olaf Scholz zeigte sich am Sonntag "berührt" vom wachsenden Zuspruch für ihn und die SPD. FDP-Chef Christian Lindner warf Laschet mangelnde Führungsstärke vor. Die SPD holte die Union in einer Umfrage ein. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild am Sonntag" sacken CDU/CSU um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent ab. Die Sozialdemokraten klettern um zwei Punkte auf ebenfalls 22 Prozent.

Mit einer Kampfansage an SPD und Grüne starteten CDU und CSU in die heiße Phase des Wahlkampfs. "Es ist nicht egal, wie diese Wahl ausgeht", sagte Laschet am Samstag in Berlin. Er werde mit all seinen Möglichkeiten dafür kämpfen, "dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird". Der CSU-Vorsitzende Markus Söder rief die Union auf, "endlich vernünftigen Wahlkampf" zu machen.