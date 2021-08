Der TE-Wecker am 23. August 2021 Autor: Tichys Einblick | 23.08.2021, 02:36 | 37 | 0 | 0 23.08.2021, 02:36 | Die Themen heute: Stillstehende Bänder in den Autowerken und in Traktorenfabriken, streikende Lokführer, Grüne fordern einen Zuschuss von 1000 Euro für jedes neue Lastenfahrrad, Armin Laschet ruft zum Wahlkampf auf und eine Bewertung von Roland Tichy. Wir freuen uns, wenn Sie ab jetzt regelmäßig einschalten. Und: Empfehlen Sie uns gerne weiter! Der Beitrag Der TE-Wecker am 23. August 2021 erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas.

