MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Laschet/Wahlkampf:

Olaf Scholz gelangte eigentlich nur deshalb an die Spitze der Umfragen, weil er mit seiner Farblosigkeit die Wähler bislang schlicht weniger verärgert als Annalena Baerbock und Armin Laschet. Kaum hat er eine Rede beendet, wissen die meisten Zuhörer nicht mehr, was er eigentlich gesagt hat. Deshalb ist Laschets neue Negativ-Strategie, vor einem linken Schreckensbündnis zu warnen, auch wenig aussichtsreich. Stattdessen sollte er selbst mal griffig erklären, wo er Deutschland hinführen will. Das weiß man auch nach dem ach so tollen Wahlkampfauftakt nicht./yyzz/DP/mis