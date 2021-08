Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Evakuierung Deutscher Botschaft in Kabul Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.08.2021, 05:35 | 31 | 0 | 0 23.08.2021, 05:35 | STURRGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Evakuierung der Deutschen Botschaft in Kabul: Die Hinweise verdichten sich, dass die Botschaft ihre Evakuierung selbst in die Wege leiten musste, da die finale Order aus Berlin auf sich warten ließ. (...) Selbst wenn das Personal nicht fahrlässig gefährdet wurde, bleibt wenigstens der Eindruck bestehen, dass das Ministerium in der brenzligen Lage keinen Durchgriff hatte. Das allein wäre ein Rücktrittsgrund. Retten dürfte Maas neben der nahen Wahl nur, dass ein Ministerwechsel die laufenden Rettungsmission gefährden könnte./yyzz/DP/mis



