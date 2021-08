Pressestimme 'Neue Presse' zum Reisen in Corona-Zeiten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.08.2021, 05:35 | 36 | 0 | 0 23.08.2021, 05:35 | COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zum Reisen in Corona-Zeiten: "Dennoch: Gerade jetzt, in diesem merkwürdigen Sommer, sollten sich die Menschen auf den Weg machen. Ein bisschen Eskapismus, ein bisschen Katharsis - das kann doch derzeit wirklich niemandem schaden. Also, auf geht's, den Koffer packen, das Balkonbewässerungssystem anschalten, die Zeitung dem Nachbarn schenken. Dann geht es los, dem flüchtigen Glück hinterher."/be/DP/mis



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer