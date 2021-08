Sanya Tourism Promotion Board lanciert neue offizielle Website

Die Website zur Förderung des Tourismus in Sanya wurde gleichzeitig in vereinfachtem und traditionellem Chinesisch, Englisch und Russisch veröffentlicht. Angesichts der aktuellen Vorlieben der jüngeren Reisenden wurde gleichzeitig mit der PC-Version auch eine mobile Version eingeführt.

SANYA, China, 23. August 2021 /PRNewswire/ -- Die neu gestaltete mehrsprachige Tourismus-Website des Sanya Tourism Promotion Board (www.visitsanya.com) wurde am 20. August offiziell in Betrieb genommen. Die Website orientiert sich an einigen der weltweit erfolgreichsten Websites offizieller Fremdenverkehrsämter, darunter die der Fremdenverkehrsämter von Hongkong und Singapur, und ist in Bezug auf Stil, Website-Architektur, interaktive Inhalte und andere Aspekte innovativ. Es wird erwartet, dass sie die Werbemaßnahmen für die hervorragenden touristischen Ressourcen von Sanya weiter vorantreibt und gleichzeitig die Popularität und das Ansehen von Sanya weltweit steigert. Es ist davon auszugehen, dass die Website mehr Online-Besucher davon überzeugen wird, dieses Reiseziel am Meer für einen bevorstehenden Urlaub zu wählen, was wiederum den Bau des Sanya International Tourism and Consumption Center weiter rechtfertigen wird.

Ein leitender Angestellter des Sanya Tourism Promotion Board erklärte, dass die neue Website die reichhaltigen und farbenfrohen touristischen Ressourcen von Sanya hervorhebt, indem die Informationen nach den vier Bezirken von Sanya kategorisiert werden. Gleichzeitig, so erläuterte der Geschäftsführer, achtet die Website auch sehr auf die Segmentierung des Marktes, mit thematischen Abschnitten, die den unterschiedlichen Erwartungen der Besucher auf der Grundlage ihrer Demografie und ihrer Vorlieben gerecht werden, darunter u. a. Familienzeit in Sanya, gesundes Sanya, romantisches Sanya, Freizeit in Sanya und Nachttouren in Sanya.

Die Website wird nach der Testphase regelmäßig optimiert und aktualisiert, damit sie immer die neuesten und zuverlässigsten Informationen enthält und gleichzeitig Fotos der interessantesten Landschaften und Beschreibungen der charakteristischen Kultur des Gebiets zeigt. Gleichzeitig sind die Tourismusbehörden von Sanya weiterhin bestrebt, den Service für die Besucher kontinuierlich zu verbessern, um die Stadt zu einem der besten Reiseziele der Welt zu machen.

Das Website-Team plant die Integration von Ressourcen rund um das, was sie als "Tourismus +" bezeichnen, indem sie mehr qualitativ hochwertige Inhalte und Dienstleistungen zusammenstellen, wobei der Schwerpunkt auf "Must-See"-Sehenswürdigkeiten und "Must-Do"-Erlebnissen liegt, um den Wert eines Besuchs hier zu maximieren. Ziel ist es, dass sich jeder Besucher in diese Stadt am Meer verliebt und schöne und unvergessliche Erinnerungen an seinen Aufenthalt im Tropenparadies Sanya mit nach Hause nimmt.

