Biotest AG: Biotest AG eröffnet 6. Plasmasammelzentrum in Tschechien

07:00 Uhr DGAP-News: Biotest AG: Biotest AG opens sixth plasma collection centre in Czech Republic EQS Group AG | Weitere Nachrichten

13.08.21 DGAP-News: Biotest AG: Trimodulin does not reach the primary endpoint in the phase II trial in patients with severe COVID-19 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

13.08.21 DGAP-News: Biotest AG: Trimodulin hat primären Endpunkt in der klinischen Phase II Studie bei Patienten mit schwerer COVID-19 Erkrankung nicht erreicht EQS Group AG | Weitere Nachrichten

12.08.21 DGAP-News: Biotest AG: Biotest increases sales by 10% in the first half of 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

12.08.21 DGAP-News: Biotest AG: Biotest steigert dem Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 10% EQS Group AG | Weitere Nachrichten

03.08.21 Biotest veröffentlich präklinische Daten zu COVID-19 Medikament Trimodulin 4investors | Kommentare

03.08.21 DGAP-News: Biotest AG: Biotest belegt Wirkungsmechanismus von Trimodulin zur Therapie von COVID-19 EQS Group AG | Weitere Nachrichten