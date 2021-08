Bank Linth: Erfreuliches Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2021

Uznach, 23. August 2021 ◆ Die Bank Linth LLB AG (SIX: LINN) schliesst das erste Halbjahr 2021 mit einem guten Ergebnis ab. Der Halbjahresgewinn von CHF 14.1 Mio. übertrifft denjenigen der Vorjahresperiode um 10.4 Prozent. Die Bank hat ihre konsequente Ausrichtung auf Markt- und Kundenbedürfnisse weiter verstärkt. Sie verzeichnet bei Kundenvermögen und Kundenausleihungen ein erfreuliches Wachstum.

Im ersten Halbjahr 2021 hat die Bank Linth die strukturellen Anpassungen in einem von der Corona-Pandemie weiterhin geprägten Umfeld zielgerichtet vorangetrieben. «Dafür haben wir unsere Geschäftsstellen umfassend modernisiert und bauen unsere digitalen Angebote laufend aus», sagt CEO David Sarasin. «Seit diesem Frühjahr können wir mit dem neu geschaffenen Ressort 'Kunden' für alle Kundengruppen Lösungen aus einer Hand bieten und haben dafür bereits sehr positive Reaktionen erhalten.»

Halbjahresergebnis mit klarem Plus

Der Bank Linth flossen im ersten Halbjahr 2021 CHF 160.3 Mio. an Netto-Neugeldern (Net New Money) zu. Die verwalteten Kundenvermögen stiegen per 30. Juni 2021 auf CHF 7.7 Mia. (+6.3% gegenüber Ende 2020) an, während die Kundengelder (Kundeneinlagen und Kassenobligationen) bei CHF 4.7 Mia. (-0.3%) praktisch unverändert blieben. Die Kundenausleihungen legten gegenüber dem Jahresende 2020 auf CHF 6.4 Mia. (+1.8%) zu, wobei die Hypothekar¬forderungen auf CHF 6.2 Mia. (+1.9%) anstiegen. Das Geschäftsvolumen (Kundenausleihungen und Kundenvermögen) hat per Mitte 2021 erstmals die CHF 14 Milliarden-Marke überschritten.