TORG – Die erste nachhaltigkeitsorientierte Kryptowährung der Welt geht an den weltweiten Börsen an den Start!

Kryptowährungen scheinen gerade voll im Trend zu liegen, da sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt für sie interessieren und manchmal sogar ihre traditionellen Anlagemöglichkeiten wie Aktien, Gold usw. hinter sich lassen. Obwohl das Konzept der Krypto-Investitionen (wie sie informell genannt werden) neu zu sein scheint, kamen die ersten Kryptowährungen bereits vor mehr als einem Jahrzehnt auf den Markt. Die zuverlässige Bereitstellung, die dezentrale Kontrolle, der schnelle Erfolg und die exorbitanten Renditen von Kryptowährungen haben inzwischen alle Befürchtungen zerstreut, dass es sich dabei um eine „Modeerscheinung“ oder gar einen „Schwindel“ handelt. Heute gibt es viele verschiedene Optionen für den Handel mit Kryptowährungen auf unterschiedlichen Echtzeit-Online-Plattformen.

Da Kryptowährungen keinen zugrunde liegenden Basiswert haben, auf den Sie Ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidungen stützen können (z. B. bewegen sich Google-Aktien in Abhängigkeit von der Performance der Google-Unternehmen), sehen alle Kryptowährungen auf den ersten Blick ähnlich aus. Aber eine kürzlich auf den Markt gebrachte Kryptowährung ist dazu bestimmt, all das zu ändern, und schlägt bereits Wellen auf der ganzen Welt, denn die Menschen stürzen sich in Scharen auf sie.