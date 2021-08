Foto: finanzbusiness Vorsicht vor dem "Call-of-Duty-Effekt" Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 13 | 0 | 0 23.08.2021, 07:47 | Wenn es ums Bezahlen im Netz geht, wissen Eltern oft nicht Bescheid, was der Nachwuchs so treibt. Jeder dritte Teenie hat laut einer Befragung schon einmal einen Online-Bezahldienst mit falschen Daten genutzt. Die Neobank Pockid will das ändern - und das Taschengeld digitalisieren.

