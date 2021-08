Große Einweihungsfeier des beeindruckenden Neolith-Museums in China.

CASTELLÓN, Spanien, 23. August 2021 /PRNewswire/ -- Das multinationale spanische Unternehmen Neolith, Marktführer im Bereich des Gesinterten Steins, feierte die Eröffnung eines spektakulären und avantgardistischen Museums in der Stadt Hangzhou. Es befindet sich im Stadtteil Binjiang, in dem auch die Unternehmenssitze einiger der asiatischen Giganten des E-Commerce, der Automobilindustrie und der Technologieunternehmen, wie Alibaba, Geely, Dahua Technology oder H3C, zuhause sind.

Das Museum wurde von Chen Lin und Cui Shu, zwei internationalen Designexperten, gestaltet, sie schufen einen einzigartigen und singulären Raum, der einmal mehr deutlich macht, warum die moderne asiatische Architektur zu einer der innovativsten und verbreitetsten der Welt geworden ist.

Das Neolith-Museum bietet dem Besucher eine umfassende Raumerfahrung. Auf einer Tour, bei der die Formen, Lichter, Farben, Texturen und Materialien eine Aufeinanderfolge von realen 3D-Erfahrungen modulieren und bilden, die alle Sinne ansprechen und ein innovatives und futuristisches Erlebnis schaffen. Schwarz und Weiß sind das Hauptbinom einer Tour, bei der besonders die Kombination von Material und Form hervorsticht, ebenso die Verwendung vielfältigster ästhetischer Ressourcen.

Inspiriert durch das orientalische Konzept des stetigen Flusses öffnet sich dem Besucher der Geist und er wird durch eine Aufeinanderfolge von Räumen getragen, in denen sich Neolith anhand marmorierter hängender und mit LED-Lampen beleuchteter Lamellen zeigt, die den Weg vorgeben und die Räume unterteilen und den Besucher auf seinem Weg begleiten, der am „Ankunftsort" als Höhepunkt dieses Erfahrungslernens von Neolith endet.

Das Museum wirkt wie ein lebendiges Laboratorium, bei dem der Besucher in die Architektur und den Raum eintaucht, über die bloße artistische Betrachtung hinaus. Es vermittelt Qualitäten und Werte, die neue Tendenzen auf der Grundlage von Innovation, neuen Materialien und avantgardistischem Design mit Linien, Flächen, Materialien und reinen, freien Oberflächen definieren.

Mit einem nachhaltigen und äußerst differenzierten Ansatz besticht besonders ein lang gezogenes Schwimmbad um einen Steg aus Neolith herum, der zusammen mit dem Edelstahldach, eine kräftige und attraktive Wasserspiegelung für den Besucher und einen originellen Spiegeleffekt schafft.

Darüber hinaus werden regelmäßig auch verschiedenste Installationen geboten, die stets räumliche und architektonische Erfahrungen auf der Grundlage von Design, Innovation und avantgardistischen Materialien bieten.

Das Ereignis des Jahres

Die Eröffnung des Museums und die spektakuläre Inszenierung der Feier war von Hunderten von Gästen begleitet, unter Anwesenheit der berühmtesten und renommiertesten Architekten und Designer Chinas, großartiger Unternehmer und Persönlichkeiten aus dem politischen, künstlerischen und sozialen Bereich.

„Die Eröffnung dieses einzigartigen Raumes für die Avantgarde des Designs und der Architektur ist das bisher ambitionierteste Vorhaben in China", sagt José Luis Ramón, CEO der Gruppe Neolith. „Zusammen mit unserem Partner Techsize, fügt er hinzu, haben wir Neolith in kaum 10 Jahren zur Referenzmarke gemacht, mit direkter Präsenz in mehr als 30 Ausstellungsräumen in den 21 wichtigsten Städten des Landes."

Für Leon Liang, CEO von Techsize, Partner von Neolith in China. „Dieser Raum ist ein wichtiges Bollwerk für die Interaktion und den professionellen und gewerblichen Austausch und eine Quelle der Inspiration für zukünftige Projekte, die der Architektur und dem Design Schönheit, Innovation und Prestige bringen sollen."

Hier können Sie die Bilder herunterladen: https://we.tl/t-7OVAgXUCH4

Über Neolith

Neolith, die führende Marke des Gesinterten Steins, wurde 2009 gegründet und stellt ein revolutionäres Produkt dar, das zum bevorzugten Material von Architekten, Designern, Entwicklern und Herstellern geworden ist.

Dieses bahnbrechende Material kann für anspruchsvollste Innen- und Außenarbeiten eingesetzt werden. Bei der Kombination einer stark definierten und detaillierten Einrichtung mit Hochleistungsfunktionen bietet Neolith die dreifache Garantie von Festigkeit, Schönheit und Langlebigkeit.