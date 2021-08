TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat sich in der Corona-Krise bisher deutlich besser geschlagen als sein fehlergeplagter Erzrivale Boeing . Während Fluggesellschaften noch schwer unter den Folgen der Pandemie leiden, fährt der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern seine Flugzeugproduktion schon wieder ein Stück hoch - und peilt neue Rekorde an. Zudem dürfte Airbus in Kürze in den deutschen Leitindex Dax aufsteigen. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und wie sich der Aktienkurs entwickelt.

DAS IST LOS BEI AIRBUS: