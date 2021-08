I Squared Capital investiert in AG&P City Gas

I Squared Capital hat über den ISQ Global Infrastructure Fund III und den ISQ Growth Markets Infrastructure Fund rund 200 Millionen US-Dollar als erste Tranche einer Eigenkapitalbeschaffung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar in AG&P City Gas investiert. AG&P City Gas ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das unter dem Firmennamen AG&P Pratham zwölf städtische Gasversorgungsnetze bzw. Konzessionen in Indien entwickelt, die sich über eine Fläche von 280.000 Quadratkilometern erstrecken, was etwa der Größe Italiens entspricht. AG&P City Gas befand sich früher vollumfänglich im Besitz der Atlantic, Gulf & Pacific Group (AG&P), einem Anbieter im Bereich Flüssigerdgas (LNG) mit Sitz in Singapur.

In seinen zwölf Konzessionen ist AG&P City Gas für den Bau und Betrieb von CNG-Tankstellen (komprimiertes Erdgas) für Fahrzeuge, die Erdgasversorgung für Haushalte und die Verteilung von Flüssigerdgas für industrielle und gewerbliche Kunden verantwortlich. Stadtgasprojekte kommen in den Genuss einer acht bis zehn Jahre gültigen exklusiven Marktposition in ihren jeweiligen Gebieten und einer 25 Jahre gültigen exklusiven Baugenehmigung für die zugehörige Infrastruktur.

„I Squared Capital war zusammen mit AG&P einer der ersten ausländischen institutionellen Investoren im städtischen Gasversorgungssektor in Indien und engagiert sich dafür, dem Land behilflich zu sein, bis 2030 das erklärte Ziel eines 15-prozentigen Erdgasanteils in der Primärenergieversorgung zu erreichen. Wir planen die Bereitstellung von Investitionsmitteln von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der Versorgungsnetze“, vermerkte Gautam Bhandari, Managing Partner bei I Squared Capital. „Erdgas ist einer der saubersten Kohlenwasserstoffe und ein wichtiger Teil des Übergangs zur Energiearten mit niedrigeren Treibhausgasemissionen. Im Lauf der nächsten 25 Jahre können die Konzessionen die CO 2 -Emissionen potenziell um bis zu 37 Millionen Tonnen reduzieren, indem sie Kraftstoffe wie Diesel, Benzin, Flüssiggas, Kohle und Schweröl verdrängen. Die Nutzung von Erdgas zum Kochen verringert zudem die Luftverschmutzung in Innenräumen, die in Indien eine der Hauptursachen von Lungenerkrankungen ist.“